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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.01.2019
              922

              Моделирование из дерева Кормушка своими руками, набор для творчества Bondibon 0001 ВВ1230

              Телефон
              +74991103048
              Продавец
              ОВДИ. Игрушки и подарки для детей
              0
              Описание товара
              Используя этот деревянный набор, вы сможете самостоятельно построить кормушку для птиц! Первоначально следует собрать деревянные заготовки с помощью шурупов и отвертки, входящих в комплект, а подробная инструкция поможет в этом! После сборки наступает самое интересное, ведь ты можешь придать получившейся кормушке свой уникальный, неповторимый дизайн! Мы приготовили интересные и нестандартные цвета красок, а на коробке ты сможешь найти варианты изготовления самых удивительны цветов и оттенков из уже имеющихся. Поскольку краски являются водонепроницаемыми, то кормушка может быть использована в любую погоду, а птички не останутся голодными ни в дождь, ни в самую лютую зиму! Входящие в набор декоративные наклейки помогут сделать кормушку еще ярче и индивидуальнее! Замечательная кормушка для птичек готова, ее можно подвесить с помощью входящих в набор крючка и бечевки! Купите Моделирование из дерева. Кормушка своими руками, набор для творчества Bondibon 0001 ВВ1230 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ
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