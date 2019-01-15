Описание товара

Титаник был британским пассажирским лайнером, который затонул в северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона, США. Гибель Титаника привела к гибели 1502 человек, что стало одной из самых страшных морских катастроф в современной истории. Краски в набор не входят!В наборе: - 150 пластиковых деталей - декаль (наклейка) - схема для окрашивания модели - подробная инструкция на русском языкеВес: 490 гр. Купите Пассажирский лайнер"Титаник" модель Zvezda 9059з на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ