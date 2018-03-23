Элитная квартира в центре Сочи

Продаю квартиру с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью в изящном, современном 21 этажном жилом комплексе, класс застройки — элит. Дом расположен в самом центре города Сочи, рядом с парком Ривьера, морским портом и Торговой галереей.
До моря 400 метров по равнине.
Фасад комплекса покрыт витражным остеклением.
Высота потолка — 3,05 метра, установлены панорамные энергосберегающие тонированные окна.
К комплексу подведены центральные коммуникации, собственная трансформаторная подстанция и дизельный генератор. На крыше дома расположена газовая котельная для обеспечения системы отопления и горячего водоснабжения.
В комплекс заведен широкополосный интернет, IP-телефония и телевидение, а также установлена система IP-домофонизации.
Дом оснащен 11 скоростными лифтами, работает консьерж-служба.
Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения при пожаре обеспечат полную безопасность жителям комплекса.
Территория комплекса закрытая, во дворе есть гостевой паркинг, детская площадка, зона отдыха, освещение, система автоматического полива зеленых зон с ландшафтным озеленением.
До железнодорожного вокзала 1000 метров.