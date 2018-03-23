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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.03.2018
              33 000 000

              Элитная квартира в центре Сочи

              Телефон
              89882332721
              Ключевые слова:
              Квартира, в, Сочи
              Продавец
              Оникс
              0
              Описание товара

              Продаю квартиру с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью в изящном, современном 21 этажном жилом комплексе, класс застройки — элит. Дом расположен в самом центре города Сочи, рядом с парком Ривьера, морским портом и Торговой галереей.

              До моря 400 метров по равнине.

              Фасад комплекса покрыт витражным остеклением.

              Высота потолка — 3,05 метра, установлены панорамные энергосберегающие тонированные окна.

              К комплексу подведены центральные коммуникации, собственная трансформаторная подстанция и дизельный генератор. На крыше дома расположена газовая котельная для обеспечения системы отопления и горячего водоснабжения.

              В комплекс заведен широкополосный интернет, IP-телефония и телевидение, а также установлена система IP-домофонизации.

              Дом оснащен 11 скоростными лифтами, работает консьерж-служба.

              Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения при пожаре обеспечат полную безопасность жителям комплекса.

              Территория комплекса закрытая, во дворе есть гостевой паркинг, детская площадка, зона отдыха, освещение, система автоматического полива зеленых зон с ландшафтным озеленением.

              До железнодорожного вокзала 1000 метров.

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