Описание товара

Набор для творчества"Бэби-ножка и ладошка" от производителя Данко-Тойс поможет запечатлеть самые трогательные моменты Вашего малыша. В набор входит гипсовый порошок, емкость для его разведения, рамка для фото. С помощью этих атрибутов Вы сможете создать слепки ручки и ножки крохи, поместив их в специальную рамку вместе с фотографией. Детки так быстро растут, а такая драгоценная память будет радовать Вас вечно.Размер рамки: 18 х 13 см. Купите Бэби ножка и ладошка, набор для творчества Данко-Тойс БНл-01 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ