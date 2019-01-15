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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.01.2019
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              Бэби ножка и ладошка, набор для творчества Данко Тойс БНл 01

              Телефон
              +74991103048
              Продавец
              ОВДИ. Игрушки и подарки для детей
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              Описание товара
              Набор для творчества"Бэби-ножка и ладошка" от производителя Данко-Тойс поможет запечатлеть самые трогательные моменты Вашего малыша. В набор входит гипсовый порошок, емкость для его разведения, рамка для фото. С помощью этих атрибутов Вы сможете создать слепки ручки и ножки крохи, поместив их в специальную рамку вместе с фотографией. Детки так быстро растут, а такая драгоценная память будет радовать Вас вечно.Размер рамки: 18 х 13 см. Купите Бэби ножка и ладошка, набор для творчества Данко-Тойс БНл-01 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ
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