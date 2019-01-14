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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.01.2019
              61 600

              Набор водочный “Кадарка” (блюдо, 6 рюмок)

              Телефон
              88005118670
              Продавец
              MyOk24
              0
              Описание товара
              Ручная работа.Латунь.Гравирование, травление, никелирование, золочение, подрезка по металлу.Блюдо из латуни внешний диаметр 210 мм. Рюмки из латуни высотой 95 мм. Блюдо инкрустировано камнями.В оформлении использован традиционный орнамент.Количество камней - 13 шт.Страна РоссияМатериалы латунь
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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