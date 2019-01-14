Набор водочный “Кадарка” (блюдо, 6 рюмок)

Описание товара

Ручная работа.Латунь.Гравирование, травление, никелирование, золочение, подрезка по металлу.Блюдо из латуни внешний диаметр 210 мм. Рюмки из латуни высотой 95 мм. Блюдо инкрустировано камнями.В оформлении использован традиционный орнамент.Количество камней - 13 шт.Страна РоссияМатериалы латунь