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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.01.2019
              125 300

              Набор подарочный коньячный “Весеннее настроение”

              Телефон
              88005118670
              Продавец
              MyOk24
              0
              Описание товара
              Ручная работа.Мельхиор, искусственные камни - фианиты.Гравирование, травление, никелирование, золочение, подрезка по металлу.Набор состоит из блюда мельхиор инкрустированного камнями, шести рюмок объемом 40мл. мельхиор.В оформлении набора использован традиционный орнамент.Страна РоссияМатериалы мельхиор, искусственные камни - фианиты
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