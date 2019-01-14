Фирменный хрустальный штоф в футляре

Описание товара

Великолепный штоф из хрусталя, в котором можно хранить любимые напитки. На поверхность штофа, по Вашему заказу, наносится любой текст или изображения.Эксклюзивный презент, который послужит отличным украшением интерьера и будет служить верой и правдой своему владельцу еще долгие годы. Подарок не только оригинальный, но и практичный!Отличный подарок для человека, которого сложно чем-то удивить или у которого"уже все есть"!Штоф упакован в стильный деревянный футляр, на крышке которого закреплена металлическая пластина, на которую также можно нанести текст или лого.Минимальная партия товара для заказа - 5 штук (при заказе меньшего количества взимается дополнительная оплата за верстку макета).Характеристики:Материал: штоф (хрусталь ГОСТ 30407-96 24% Pb0), футляр (дерево, металл)