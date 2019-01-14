Описание товара

WS-868 Бокал"Звезда Давида"Звезда Давида — это шестиконечная звезда или гексаграмма, в ее состав входит два равносторонних треугольника, наложенных друг на друга. Это символ еврейского народа, знак, размещённый на флаге Государства Израиль.Существует множество толкований значения этого древнего символа, самое распространенное из них связывается с сочетанием двух сил или вещей, ведь знак составляется из двух переплетенных треугольников. Возможно это Бог и человек, мужское и женское начало, Земля и Небо. В целом, данный знак трактуется как соединение двух противоположностей и гармония между ними, иногда и продолжения жизни. С учетом разного направления вершин треугольников, Звезда Давида означает, что эти противоположности стремятся друг к другу. Например, божественное стремится к человеку, а человек — к Богу.