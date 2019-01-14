Коньячный набор “Солнечный”

Описание товара

Ручная работа.Латунь, хрусталь, фианиты.Гравирование, травление, никелирование, золочение, подрезка по металлу.Набор состоит из блюда латунного инкрустированного камнями, шести рюмок и графина хрустального.В оформлении набора использован традиционный орнамент.Страна РоссияМатериалы латунь, хрусталь, фианиты