Печь отопительная 100 м. куб. (00)

Описание товара

Печь предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, цехов, теплиц, мастерских, гаражей, строек, а так же для сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов и т.д.

Конструкция печи цельносварная из стали, покрытая жаропрочной краской.

Печь состоит из двух камер сгорания, нижней камеры - камеры газификации и верхней камеры - камеры дожигания газов.

В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.

Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце - регулятор мощности, на дымоходном патрубке сзади печи - регулятор-газификатор.

Коэффициент полезного действия 70-80%.

А для того, чтобы печь в комнате гармонично сочеталась с интерьером, можно купить

подставку для печки Везувий 00.

Вес (кг): 56Мощность (кВт): 5Размеры (ГхШхВ): 632x435x608Дымоход (мм): 120Бренд:ВезувийОбъем отапливаемого помещения:до 100 куб. м