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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.01.2019
              11 700

              Печь отопительная 100 м. куб. (00)

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, камин, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара
              • Печь предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, цехов, теплиц, мастерских, гаражей, строек, а так же для сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов и т.д. 
              • Конструкция печи цельносварная из стали, покрытая жаропрочной краской. 
              • Печь состоит из двух камер сгорания, нижней камеры - камеры газификации и верхней камеры - камеры дожигания газов. 
              • В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели. 
              • Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце - регулятор мощности, на дымоходном патрубке сзади печи - регулятор-газификатор. 
              • Коэффициент полезного действия 70-80%.

              А для того, чтобы печь в комнате гармонично сочеталась с интерьером, можно купить

              подставку для печки Везувий 00.

              Вес (кг): 56Мощность (кВт): 5Размеры (ГхШхВ): 632x435x608Дымоход (мм): 120Бренд:ВезувийОбъем отапливаемого помещения:до 100 куб. м

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