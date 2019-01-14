Печь MBS, HAPPY RED

Дровяная печь-камин Happy (Хэппи) предназначена для отопления небольших дачных домиков.
Камин изготовлен из стали с эмалированным покрытием, которое обеспечивает продолжительный срок службы печи.
Доступно три цвета эмалированного покрытия: красный, кремовый, черный.
Топочная камера футерована шамотными плитами, с отбойником из вермикулита, позволяющими выравнивать перепады температуры и продлить срок службы прибора.
Дверца топки чугунная, укомплектована термостойким стеклом. Замок и уплотнительный шнур обеспечивают герметичное закрывание дверцы.
Ящик для золы спрятан за герметичной чугунной дверцей. Дверца зольника снабжена устройством точной регулировкой подачи воздуха в топочную камеру.
На чугунной поверхности можно разогреть пищу.
Для подключения к дымоходу предусмотрен патрубок, расположенный на чугунной поверхности печи, подключение дымохода только вверх.
Эмалированное покрытие
Три цвета на выбор: красный, кремовый, черный
Подключение к дымоходу: верхнее
Чугунная дверца со стеклом
Чугунная поверхность
Топка футерована шамотными плитами
Отбойник из вермикулита
Регулировка экономичного расхода топлива
Размеры (ГхШхВ): 400х400х700Дымоход (мм): 120Бренд:MBSОбъем отапливаемого помещения:до 150 куб. м