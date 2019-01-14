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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.01.2019
              15 900

              Печь MBS, HAPPY RED

              Телефон
              +70911446208
              Ключевые слова:
              печь, камин, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              Дровяная печь-камин Happy (Хэппи) предназначена для отопления небольших дачных домиков.

              Камин изготовлен из стали с эмалированным покрытием, которое обеспечивает продолжительный срок службы печи.

              Доступно три цвета эмалированного покрытия: красный, кремовый, черный.

              Топочная камера футерована шамотными плитами, с отбойником из вермикулита, позволяющими выравнивать перепады температуры и продлить срок службы прибора.

              Дверца топки чугунная, укомплектована термостойким стеклом. Замок и уплотнительный шнур обеспечивают герметичное закрывание дверцы.

              Ящик для золы спрятан за герметичной чугунной дверцей. Дверца зольника снабжена устройством точной регулировкой подачи воздуха в топочную камеру.

              На чугунной поверхности можно разогреть пищу.

              Для подключения к дымоходу предусмотрен патрубок, расположенный на чугунной поверхности печи, подключение дымохода только вверх.

              Эмалированное покрытие

              Три цвета на выбор: красный, кремовый, черный 


              Подключение к дымоходу: верхнее 


              Чугунная дверца со стеклом

              Чугунная поверхность

              Топка футерована шамотными плитами

              Отбойник из вермикулита

              Регулировка экономичного расхода топлива

              Размеры (ГхШхВ): 400х400х700Дымоход (мм): 120Бренд:MBSОбъем отапливаемого помещения:до 150 куб. м

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