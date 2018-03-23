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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.03.2018
              15 900 000

              Квартира с видом на море в центре Сочи

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              Телефон
              89882332721
              Ключевые слова:
              Квартира, в, Сочи
              Продавец
              Оникс
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              Описание товара

              Продаю квартиру в современном, многоквартирном жилой комплексе бизнес-класса. Здание построено на улице Яна Фабрициуса, в микрорайоне с развитой инфраструктурой (Хостинский район).

              До моря 670 метров.

              Комплекс выделяется яркой окраской - фасад зданий покрыт фактурной штукатуркой и покрашен в контрастные белый и лазурный цвета. Украшает дом и многоуровневая крыша.

              Квартира с завораживающим видом на море и город с высоты птичьего полета.

              Здание оборудовано скоростным лифтом. Работает консьерж-служба.

              К дому подведены все современные телекоммуникационные системы. Все системы жизнеобеспечения подключены от городских сетей.

              На просторной придомовой территории комплекса есть зона отдыха, укрытая от жаркого солнца, большая детская площадка, тренажеры на свежем воздухе, спортивная площадка с резиновым покрытием и зеленые зоны.

              Неподалеку расположены парк Дендрарий, цирк, санатории, стадион и парусный центр. До исторической части Сочи на автомобиле 5-10 минут

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