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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              40 000

              Камин Сибирь-10

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, камин, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
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              Описание товара

              Мощность:10 кВт Объем отапливаемого помещения:200 м3 Глубина:430 мм.Ширина:635 мм.Высота:1040 мм.Вес:150 кг.Диаметр дымохода:115 мм.Подключение к дымоходу:сверху

              • Разработанная конструкторским бюро завода «НМК» система воздушного завеса панорамного стекла позволяет сохранять чистоту поверхности, защищает его от сажи и повышенного термического воздействия на протяжении длительного периода эксплуатации. Стекло не нужно постоянно мыть специальными средствами, достаточно протереть его влажной тканью.
              • Внедрена доработанная система дожига вторичных газов, позволяющая увеличить КПД печи – камина и скорость нагрева отапливаемого помещения.
              • Конструктивные особенности позволяют функционировать печи – камину в режиме длительного горения, что позволяет оптимизировать расход топлива без потери теплоотдачи.
              • Размер панорамного стекла не оставит равнодушным любителей созерцания стихии огня в загородном доме.
              • Система ограждения для дров позволяет компактно размещать поленья внутри топки, защищая тем самым панорамное стекло от механических воздействий.
              • Доступная цена ниже среднерыночных показателей на 30% делает печи – камины привлекательными для покупателей.

               

               

               

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