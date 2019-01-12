Камин Сибирь-12

Описание товара

Мощность:12 кВт Объем отапливаемого помещения:240 м3 Глубина:540 мм.Ширина:650 мм.Высота:1195 мм.Вес:160 кг.Диаметр дымохода:150 мм.Подключение к дымоходу:сверху или сзади

азработанная конструкторским бюро завода «НМК» система воздушного завеса панорамного стекла позволяет сохранять чистоту поверхности, защищает его от сажи и повышенного термического воздействия на протяжении длительного периода эксплуатации. Стекло не нужно постоянно мыть специальными средствами, достаточно протереть его влажной тканью.

Внедрена доработанная система дожига вторичных газов, позволяющая увеличить КПД печи – камина и скорость нагрева отапливаемого помещения.

Конструктивные особенности позволяют функционировать печи – камину в режиме длительного горения, что позволяет оптимизировать расход топлива без потери теплоотдачи.

Размер панорамного стекла не оставит равнодушным любителей созерцания стихии огня в загородном доме.

Система ограждения для дров позволяет компактно размещать поленья внутри топки, защищая тем самым панорамное стекло от механических воздействий.

Доступная цена ниже среднерыночных показателей на 30% делает печи – камины привлекательными для покупателей.



