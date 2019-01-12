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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              23 000

              Печь камин Везувий, ПК-01 (220) угловой (красный,бежевый)

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, камин, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
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              Описание товара

              Объем помещения (куб.м): 150 Вес (кг): 133 Мощность (кВт): 9 Размеры (ГхШхВ): 528х734х843 Дымоход (мм): 115

              Преимущество Печи – камина ВЕЗУВИЙ ПК-01(220), угловой

              1. Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
              2. Чугунная топочная дверь Везувий 220 с жаростойким стеклом 
              3. Чугунная поддувальная дверь с системой регулировки режимов горения
              4. Чугунная колосниковая решётка
              5. Топка футерована легкозаменяемым высококачественным шамотом
              6. Керамические боковые вставки
              7. Мощность ПК-01 9кВт (150м3)
              8. Длительность горения одной закладки дров до 5 часов
              9. Срок службы не менее 10 лет


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