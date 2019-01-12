Печь камин Везувий, ПК-01 (270) с плитой (красный,бежевый)

Преимущество Печи – камина ВЕЗУВИЙ (ПК-01)
- Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
- Чугунная топочная дверь с жаростойким стеклом
- Чугунная поддувальная дверь с системой регулировки режимов горения
- Чугунная варочная плита (В зависимости от модели)
- Зуб отбойник из нержавеющей стали толщиной 2мм.
- Чугунная колосниковая решётка
- Топка футерована легкозаменяемым высококачественным шамотом
- Керамические боковые вставки
- Мощность ПК-01 9кВт (150м3)
- Длительность горения одной закладки дров до 5 часов
- Возможность подключения электрического вентилятора, который обеспечивает «турбореактивный» разогрев помещения
- Срок службы не менее 10 лет
Объем помещения (куб.м): 150 Вес (кг): 118 Мощность (кВт): 9 Размеры (ГхШхВ): 462х434х813 Дымоход (мм): 115