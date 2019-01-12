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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              21 400

              Печь камин Везувий, ПК-01 (270) с плитой (красный,бежевый)

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, камин, дымоход, котел
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              Преимущество Печи – камина ВЕЗУВИЙ (ПК-01)

              1. Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
              2. Чугунная топочная дверь с жаростойким стеклом
              3. Чугунная поддувальная дверь с системой регулировки режимов горения
              4. Чугунная варочная плита (В зависимости от модели)
              5. Зуб отбойник из нержавеющей стали толщиной 2мм.
              6. Чугунная колосниковая решётка
              7. Топка футерована легкозаменяемым высококачественным шамотом
              8. Керамические боковые вставки
              9. Мощность ПК-01 9кВт (150м3)
              10. Длительность горения одной закладки дров до 5 часов
              11. Возможность подключения электрического вентилятора, который обеспечивает «турбореактивный» разогрев помещения
              12. Срок службы не менее 10 лет

              Объем помещения (куб.м): 150 Вес (кг): 118 Мощность (кВт): 9 Размеры (ГхШхВ): 462х434х813 Дымоход (мм): 115

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