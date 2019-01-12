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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              28 000

              Чугунная печь для бани Гроза 18МС

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, баня, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              ГАБАРИТЫ

              Глубина топки

              645

              Вынос портала

              200

              Размеры сетки, (ШхГхВ) мм

              470х540х620

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

              Вес

              118

              Размер стекла

              270х160

              Диаметр дымохода

              130

              Вид топлива

              дрова

              Необходимое кол-во"шишек"

              12

              Камней в сетке, кг

              140

              Дымоходы,баки,монтаж,доставка.

              Банные печи"Гефест" – это продукция, сочетающая в себе высокие технологии, лучшие материалы и преемственность традиций. Печи полностью изготовлены из чугуна - лучшего материала для банных печей, отличающегося жаропрочностью, стойкостью к коррозии, химической стойкостью к кислотам выделяемым при горении дров и высокой теплоемкостью. Прочность и надежность печей"Гефест" обусловлена особой конструкцией, не имеющей болтовых соединений или сварных швов, а также толщиной чугунных деталей от 10 до 60 мм. В процессе эксплуатации при высоких температурах наши печи выдерживают вертикальные нагрузки в несколько тонн! Панорамные дверцы печей снабжены системой «чистое стекло», украшены художественным литьём и создают в помещении «эффект камина». Жаростойкое стекло Robax и уплотнение керамическим шнуром обеспечивают безопасную эксплуатацию печи в смежном помещении. Печь оборудована составным пламегасителем с возможностью демонтажа для чистки труб и удлинителем топочного тоннеля для прохода через стены любой толщины.

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