Чугунная печь для бани Гроза 18МС

ГАБАРИТЫ
Глубина топки
645
Вынос портала
200
Размеры сетки, (ШхГхВ) мм
470х540х620
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес
118
Размер стекла
270х160
Диаметр дымохода
130
Вид топлива
дрова
Необходимое кол-во"шишек"
12
Камней в сетке, кг
140
Дымоходы,баки,монтаж,доставка.
Банные печи"Гефест" – это продукция, сочетающая в себе высокие технологии, лучшие материалы и преемственность традиций. Печи полностью изготовлены из чугуна - лучшего материала для банных печей, отличающегося жаропрочностью, стойкостью к коррозии, химической стойкостью к кислотам выделяемым при горении дров и высокой теплоемкостью. Прочность и надежность печей"Гефест" обусловлена особой конструкцией, не имеющей болтовых соединений или сварных швов, а также толщиной чугунных деталей от 10 до 60 мм. В процессе эксплуатации при высоких температурах наши печи выдерживают вертикальные нагрузки в несколько тонн! Панорамные дверцы печей снабжены системой «чистое стекло», украшены художественным литьём и создают в помещении «эффект камина». Жаростойкое стекло Robax и уплотнение керамическим шнуром обеспечивают безопасную эксплуатацию печи в смежном помещении. Печь оборудована составным пламегасителем с возможностью демонтажа для чистки труб и удлинителем топочного тоннеля для прохода через стены любой толщины.