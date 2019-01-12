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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              18 500

              Печь для бани Grill D, Bochka 160 (Short black)

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              баня, печь, дымоход, монтаж
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              Bochka 160 (Short black) Объем помещения (куб.м): 6-16 Вес (кг): 53 Мощность (кВт): 16 Размеры (ГхШхВ): 575х460х1000 Дымоход (мм): 115 Макс. масса камней печи (кг): 35 Бренд:Grill D Объем парильного помещения:до 20 куб. м Топка:сталь повышенной прочности, ГОСТ 19281

              ечь Bochka это 10 неоспоримых преимуществ перед любыми печами в своем сегменте:

               1. Компактные размеры. (основной диаметр печи 450мм, для парной до 16 м3 с учетом всех запасов по мощности).

              2. Встроенный бак для горячей воды на 50л. (Бак из нержавеющей стали с функцией равномерного инфракрасного нагрева. Баня готова одновременно с горячей водой ).

              3. Удобно заливать и сливать воду. (Высота печи один метр, в комплекте воронка для залива. Сливное отверстие как раз под ведро или таз, не требует выноса или удлинения крана).

              4. Идеальная высота печи. (печь легко можно устанавливать в парные с низким, скошенным потолком и в любой конфигурации бань-бочек и мобильных бань).

              5. Русский пар. (печь с закрытой каменкой, температура камне более 400С, самые полезные варианты микроклимата в парной доступны к использованию)

              6. Удобство в эксплуатации. (Подача воды в любое место, вся вода все равно попадает в закрытую каменку, стандартная длина дров 390мм)

              7. Безопасность, печь для всей семьи (Верхние 50см печи нагревается не более чем температура воздуха в парной или температура воды в баке)

              8. Надежность конструкции (Конструкция топки 8 граней, котловая сталь 09Г2С, косвенный нагрев бака для воды).

              9. Доступные опции (Очень не дорогая сетка для камней на первый модуль трубы, возможность футеровки топки усилением камеры горения из нержавеющей стали 2 мм).

              10. Уникальная цена (Цена которая рушит стереотипы и доступна любому кошельку).


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