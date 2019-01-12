Печь для бани Grill D, Bochka 160 (Short black)

Описание товара

Bochka 160 (Short black) Объем помещения (куб.м): 6-16 Вес (кг): 53 Мощность (кВт): 16 Размеры (ГхШхВ): 575х460х1000 Дымоход (мм): 115 Макс. масса камней печи (кг): 35 Бренд:Grill D Объем парильного помещения:до 20 куб. м Топка:сталь повышенной прочности, ГОСТ 19281

ечь Bochka это 10 неоспоримых преимуществ перед любыми печами в своем сегменте:

1. Компактные размеры. (основной диаметр печи 450мм, для парной до 16 м3 с учетом всех запасов по мощности).

2. Встроенный бак для горячей воды на 50л. (Бак из нержавеющей стали с функцией равномерного инфракрасного нагрева. Баня готова одновременно с горячей водой ).

3. Удобно заливать и сливать воду. (Высота печи один метр, в комплекте воронка для залива. Сливное отверстие как раз под ведро или таз, не требует выноса или удлинения крана).

4. Идеальная высота печи. (печь легко можно устанавливать в парные с низким, скошенным потолком и в любой конфигурации бань-бочек и мобильных бань).

5. Русский пар. (печь с закрытой каменкой, температура камне более 400С, самые полезные варианты микроклимата в парной доступны к использованию)

6. Удобство в эксплуатации. (Подача воды в любое место, вся вода все равно попадает в закрытую каменку, стандартная длина дров 390мм)

7. Безопасность, печь для всей семьи (Верхние 50см печи нагревается не более чем температура воздуха в парной или температура воды в баке)

8. Надежность конструкции (Конструкция топки 8 граней, котловая сталь 09Г2С, косвенный нагрев бака для воды).

9. Доступные опции (Очень не дорогая сетка для камней на первый модуль трубы, возможность футеровки топки усилением камеры горения из нержавеющей стали 2 мм).

10. Уникальная цена (Цена которая рушит стереотипы и доступна любому кошельку).



