Печь для бани Везувий, Легенда Ковка 16 (205)

Описание товара

Легенда Ковка 16 (205) Объем помещения (куб.м): 8-18 Вес (кг): 110 Мощность (кВт): 16 Размеры (ГхШхВ): 700х560х620 Дымоход (мм): 115 Макс. масса камней печи (кг): 120 Бренд:Везувий Объем парильного помещения:до 20 куб. м Топка:из чугуна

Преимущество печи «Легенда» в том, что топка состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. Печи отлиты из специального сплава чугуна, которые выдерживают максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей.





Гарантия 30 лет!





Банная чугунная печь Легенда Ковка 16 камин (205) укомплектована чугунной герметичной, самоохлаждаемой дверцей Везувий 205 с жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX», с оборудованной системой самоочистки, и конвекционно-вентилируемый кожухом"Ковка". В конструкции данной печи предусмотрен топочный тоннель длиной 250 мм, при помощи которого печь топится из соседнего помещения, смежного с парильным.