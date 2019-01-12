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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              35 000

              Печь для бани Везувий, Сенсация 16 Антрацит (205)

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, дымоход, монтаж, баня
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              Сенсация 16 Антрацит (205 )Объем помещения (куб.м): 8-18 Вес (кг): 124 Мощность (кВт): 16 Размеры (ГхШхВ): 700х420х620 Дымоход (мм): 115 Макс. масса камней печи (кг): 60 Бренд:Везувий Объем парильного помещения:до 20 куб. м Топка:из чугуна

              Топка чугунной печи «Сенсация» состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. Печи отлиты из специального сплава чугуна, которые выдерживают максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей.


              Преимущество печи «Сенсация» объемная, вентилируемая каменка позволяющая максимально быстро нагреть камни с четырёх сторон в кратчайшие сроки. Большая масса камней, закладываемая в каменку печи, нагревается до 350 °С, что позволяет обеспечить стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором. Поверхность нагрева печи охвачена сверхъемким наружным конвекционно-вентилируемым кожухом , что значительно ускоряет нагревание воздуха в парилке за счёт образуемого им мощного конвекционного потока.


              Гарантия 30 лет.

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