Печь для бани Везувий, Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017

Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017 Объем помещения (куб.м): 12-24 Вес (кг): 113 Мощность (кВт): 22 Размеры (ГхШхВ): 760х560х680 Дымоход (мм): 115-Макс. масса камней печи (кг): 180 Бренд:Везувий Объем парильного помещения:до 25 куб. м Преимущество печи в том, что топка печи состоит из 3-х элементов. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации.
Банная чугунная печь Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) укомплектована чугунной не герметичной дверцей Везувий ДТ-4С с жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX». Конвекционно-вентилируемый кожух"Стандарт" изготовлен из металлического прутка диаметром 6мм покрашенной черной термостойкой краской.
Температура ,°С
Влажность, %
время, t (min)
Финская сауна (сухая баня)
90-110
5-15
80
Русская баня горячая (влажная сауна)
70-90
20-35
60
Русская баня классическая (паровая сауна)
45-65
40-65
50
Турецкая баня (паровая баня)
40-45
около 100
40