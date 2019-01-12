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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.01.2019
              26 570

              Печь для бани Везувий, Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, дымоход, монтаж, доставка, камин
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара

              Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017 Объем помещения (куб.м): 12-24 Вес (кг): 113 Мощность (кВт): 22 Размеры (ГхШхВ): 760х560х680 Дымоход (мм): 115-Макс. масса камней печи (кг): 180 Бренд:Везувий Объем парильного помещения:до 25 куб. м Преимущество печи в том, что топка печи состоит из 3-х элементов. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

              Банная чугунная печь Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) укомплектована чугунной не герметичной дверцей Везувий ДТ-4С с жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX». Конвекционно-вентилируемый кожух"Стандарт" изготовлен из металлического прутка диаметром 6мм покрашенной черной термостойкой краской.


              Гарантия 30 лет!


              Температура ,°С

              Влажность, %

              время, t (min)

              Финская сауна (сухая баня)

              90-110

              5-15

              80

              Русская баня горячая (влажная сауна)

              70-90

              20-35

              60

              Русская баня классическая (паровая сауна)

              45-65

              40-65

              50

              Турецкая баня (паровая баня)

              40-45

              около 100

              40

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