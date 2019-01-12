Печь для бани Везувий, Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017

Описание товара

Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) 2017 Объем помещения (куб.м): 12-24 Вес (кг): 113 Мощность (кВт): 22 Размеры (ГхШхВ): 760х560х680 Дымоход (мм): 115-Макс. масса камней печи (кг): 180 Бренд:Везувий Объем парильного помещения:до 25 куб. м Преимущество печи в том, что топка печи состоит из 3-х элементов. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

Банная чугунная печь Легенда Стандарт 22 (ДТ-4С) укомплектована чугунной не герметичной дверцей Везувий ДТ-4С с жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX». Конвекционно-вентилируемый кожух"Стандарт" изготовлен из металлического прутка диаметром 6мм покрашенной черной термостойкой краской.





Гарантия 30 лет!





Температура ,°С

Влажность, %

время, t (min)

Финская сауна (сухая баня)

90-110

5-15

80

Русская баня горячая (влажная сауна)

70-90

20-35

60

Русская баня классическая (паровая сауна)

45-65

40-65

50

Турецкая баня (паровая баня)

40-45

около 100

40