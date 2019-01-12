Печь для бани Везувий, Легенда Стандарт 12 (260)

Описание товара

﻿﻿Преимущество печи «Легенда» в том, что топка состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. Топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. Печи отлиты из специального сплава чугуна, который выдерживает максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей.

Гарантия 30 лет!



