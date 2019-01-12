Печь камин Мета, Рейн

- Объем помещения (куб.м): 200Вес (кг): 115Мощность (кВт): 10Размеры (ГхШхВ): 480х550х1160Дымоход (мм): 150 Печь камин Рейн одна из самых популярных у покупателей. Это объясняется тем, что у печи камина Рейн большая дверка, открывающейся в бок, что очень удобно для закладывания дров.
- Очень вместительная топка.
- Большое обзорное жаропрочное стекло, позволяет насладиться"игрой живого пламени", а так же лучистым теплом.
- Сама печь-камин выполнена в форме шестигранника, данная особенность позволяет разместить печь-камин как в пристенном варианте, так и в угловом. Печь-камин Рейн может отопить помещение до 100 м2.
- Печь-камин выполнена из высококачественной стали. Дверка печи-камина укомплектована термостойкой стеклокерамикой японского производства. Печь-камин изготовлена с применением немецкой технологии. Печь-камин прошла испытания в условиях российского климата.
- Печь камин Рейн конвекционного типа. В печи камине Рейн есть система «чистое стекло». Полная загрузка дров 3-4 кг. В режиме «долгого горения» печь камин Рейн может поддерживать тепло (при наличии шиберной заслонке) в течение 6-8 часов.
- Топка у печи камина Рейн выложена шамотной огнеупорной плиткой. Такое строение топки позволяет выравнивать перепады температур, сохранять тепло и в случае повреждения одной из огнеупорных плит, позволяет заменить ее.
- Корпус у печи камина Рейн покрыт специальной термостойкой краской черного цвета. Корпус у печи-камина состоит из двух стенок. Между стенками у печи-камина проходят воздушные каналы. В эти каналы поступает холодный воздух из помещения, и нагреваясь в них, возвращается в комнату. За считанные минуты вы сможете прогреть помещение в холодную погоду.
- На средней мощности печь камин Рейн достаточно долгое время может непрерывно работать. Помните, что для нормальной работы печи-камина в комнате должно быть достаточное количество притока свежего воздуха. Не рекомендуется устанавливать печи-камины в маленькие помещения, где нет достаточного притока воздуха.
Пристенная модель с универсальным подключением дымохода (заднее и верхнее).