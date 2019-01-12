Печь камин KOZA K9 150

Описание товара





KOZA K9 150 Объем помещения (куб.м): 270 Вес (кг): 165 Мощность (кВт): 10 Размеры (ГхШхВ): 546х766х660 Дымоход (мм): 150 Бренд:Kratki Объем отапливаемого помещения:до 300 куб. м Максимальное использование тепла и бесперебойная работа благодаря стенкам из высококачественного чугуна толщиной 8 мм.





Лучшее сгорание топлива благодаря отбойнику, который удлиняет траекторию дымовых газов.





Ручное управление процессом горения с помощью зольника.





Внимание: разрешено использовать уголь в печи, используя специальную решетку.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СГОРАНИЕ





Устройство соответствует требованиям стандартов Ecodesign.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ





Топочная дверца укомплектована термостойкой керамикой, которая выдерживает температуру до 800°C.





Декоративный ограничитель помогает поддерживать чистоту и защищает от выпадения дров.





УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ





Система холодной ручки позволяет открывать дверцу, когда печь топится.





Зольный ящик для легкого удаления золы.





Уменьшение образования сажи благодаря системе чистого стекла (воздушная завеса).





Возможность подключения дымохода сверху или сзади.





5-летняя гарантия.