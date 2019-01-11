Печь камин Liseo L 71 R+L (черная)

Описание товара

Печь-камин Liseo L-71R+LПечь L-72 (без подставки) это прекрасный пример сочетания стиля и функциональных новинок в модели. Печь L-72 (без подставки) изделие являет собой гармонию из декоративного обрамлению и улучшенных технических характеристик. Благодаря чему, модель используется гораздо эффективней и легко эксплуатируется для различных целей. Стоит обратить внимание на экономичность изделия. Его потребление энергетических ресурсов весьма умеренное. Загружая минимум топлива, пользователь сумеет получить необходимое количество тепла для обогрева комнаты. При этом избегая расточительности. Для удобства клиентов, формат агрегата отличается практичностью и мобильностью. Так что во время инсталляции, не возникает никаких трудностей. Особенности печи-камин L-71R+LТопочный отдел модели футерован чугуном. Это сделано, чтобы изделие без проблем работало при длительном пользовании.Агрегат вылит из чугуна, который обладает хорошей протекцией к воздействию жара.Эффективность сжигания топлива повышена до максимальной отметки за счёт опции вторичного сгорания.Преимущественно для работы печи, в неё закладывают древесину.Для коррекции силы горения воздух подаётся порционно. Пользователь сам выбирает интенсивность поступления кислорода.Чтобы удовлетворить эстетическую жажду созерцания красоты огня модель укомплектована обширной стеклянной вставкой. По параметрам, стекло не уступает размерам вставок каминных топок.Струя воздуха попадает на поверхность стекла с учащённой периодичностью. Тем самым, оберегая её, от скопления золы и прочих отходов горения.Топочная камера запирается очень плотно, не выпуская полезного тепла.Изделие известно бережным отношением к внешней среде. Ведь его работа сопряжена с низким продуцированием твёрдых и газообразных отходов.