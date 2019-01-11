Описание товара

Данная печь представляет собой инновационное технологическое изобретение инженеров завода «НМК». Печь представляет собой цельнометаллическую конструкцию, состоящую из многочисленных труб, обеспечивающую естественную конвекцию, благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения. За основу было взято канадское изобретение, усовершенствовано, модернизировано с учетом климатических условий Сибири и адаптировано под российский менталитет. Данные печи предназначены для экономичного воздушного отопления жилых и производственных помещений, дач, гаражей, теплиц, мастерских и сушильных камер.Принцип действияПечь имеет простую, высокоэффективную и надежную в эксплуатации цельносварную конструкцию. За счет использования сплошного ряда теплообменных труб в боковых стенках увеличена поверхность теплоотдачи и решена проблема интенсивного инфракрасного излучения при номинальной мощности эксплуатации печи. Холодный воздух, из отапливаемого помещения, за счет конвекции поступает в нижние отверстия теплообменных труб, а через верхние возвращается в помещение нагретым до температуры от 60 до 80 градусов.Таким образом, воздух равномерно нагревается и перемешивается по всему объему помещения. Печь имеет двухкамерную топку, в котором методом тлеющего горения в две стадии происходит сжигание топлива и дожиг печных газов. Печные газы, образовавшиеся от тления дров в нижней (первичной) камере поступают в верхнюю (вторичную) камеру, где дожигаются за счет подачи в нее, через специальные инжекторы подогретого воздуха из отапливаемого помещения.В режиме основного горения за счет тления топлива, одной полной закладки дров хватает на 8 – 10 часов непрерывной работы, в зависимости от плотности и влажности топлива. Перегородка, разделяющая первичную и вторичную камеры также способствует достижению оптимальной температуры верхних концов теплообменных труб. Загрузка топлива в печь производится через загрузочную дверцу, имеющую оптимальные размеры, что позволяет загружать в печь крупные поленья. Эксцентриковый замок на ручке дверцы обеспечивает ее надежное и плотное запирание.На загрузочной дверце расположен регулятор заслонки поддувала, с помощью которого можно регулировать интенсивность сжигания топлива. Режим дожигания печных газов, выделяющихся из топлива, устанавливается регулятором заслонки дымохода и подбирается опытным путем в зависимости от конструкции дымохода. Зольник предохраняет от возможного падения раскаленных частичек топлива на пол помещения.Преимущества:1. Данные печи являются мощными нагревателями воздуха и позволяют за короткое время достигать комфортной температуры внутри помещения.2. Данные печи независимого питания, функционируют на твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, брикеты.3. Являются экономичными по потреблению топлива, могут функционировать по принципу «тлеющего» горения.4. Имеют высокий КПД.5. Имеют широкую линейку модификаций, дающую способность отапливать помещения площадью от 40 до 720 М3.6. Все наружные поверхности печи окрашены жаростойкой эмалью, сохраняющей свои свойства при высокой температуре.