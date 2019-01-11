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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.01.2019
              23 500

              Печь Профессор Бутаков Студент Гидравлик

              Телефон
              +79811446208
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара
              Эта модификация водогрейного котла «Студент Гидравлик» не имеет возможности встроить блок ТЭН. Вид применяемого топлива - дрова. Объём водяного контура 21.5 л.ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:Разработан на базе популярного воздухогрейного котла, с тем отличием, что в конвективных трубах теперь нагревается не воздух, а вода. Всестороннее экранирование топливника конвективными трубами позволяет максимально использовать для нагрева воды тепловое излучение горящего топлива и тепло, содержащееся в дымовых газах. Каждый котел проходит гидроиспытание что обеспечивает защиту от протекания. Применяется для подключения водяного отопления открытого и закрытого типа. Встроенный термоманометр позволяет контролировать температуру и давление водяного контура. В качестве топлива используются дрова. Чугунная дверца со светопрозрачным окошком из жаропрочного стекла даёт возможность визуально контролировать процесс горения. Может отапливать даже многоэтажные помещения со сложной конфигурацией.
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