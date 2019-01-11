Сенсация 12 Антрацит (261)

Описание товара

Топка чугунной печи «Сенсация» состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. Печи отлиты из специального сплава чугуна, которые выдерживают максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей. Преимущество печи «Сенсация» объемная, вентилируемая каменка позволяющая максимально быстро нагреть камни с четырёх сторон в кратчайшие сроки. Большая масса камней, закладываемая в каменку печи, нагревается до 350 °С, что позволяет обеспечить стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором. Поверхность нагрева печи охвачена сверхъемким наружным конвекционно-вентилируемым кожухом , что значительно ускоряет нагревание воздуха в парилке за счёт образуемого им мощного конвекционного потока. Гарантия 30 лет.