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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.01.2019
              18 700

              Сенсация 12 Антрацит (261)

              Телефон
              +79811446208
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
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              Описание товара
              Топка чугунной печи «Сенсация»  состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 градусов. То есть топка печи абсолютно герметична! Для фиксации деталей между собой применяется болтовое соединение, что даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации. Печи отлиты из специального сплава чугуна, которые выдерживают максимальные температурные перепады, т.е. даже при попадании большого количества воды чугунная печь сохраняет свою исключительную целостность и не лопается в отличие от изделий других производителей. Преимущество печи «Сенсация» объемная, вентилируемая каменка позволяющая максимально быстро нагреть камни с четырёх сторон в кратчайшие сроки. Большая масса камней, закладываемая в каменку печи, нагревается до 350 °С, что позволяет обеспечить стабильность температуры в парилке и является мощным парогенератором. Поверхность нагрева печи охвачена сверхъемким наружным конвекционно-вентилируемым кожухом , что значительно ускоряет нагревание воздуха в парилке за счёт образуемого им мощного конвекционного потока. Гарантия 30 лет.
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