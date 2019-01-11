МАКСИ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК ЗМЕЕВИК + МРАМОР РОССО ЛЕВАНТЕ

Описание товара

Поставив себе в баню печь серии Ламель, в облицовке из натурального камня, Вы не будете туда забегать, чтобы помыться. Вы будете туда заходить, чтобы задержаться и испытать истинное наслаждение. Эти печи представляют собой совершенное и высококачественное изделие, которое, уже после одной протопки, обеспечит Вас приятным паром на несколько часов. Большая масса камней, разогревается очень сильно, а дров уходит немного, благодаря полному сжиганию дымовых газов. Использование эффекта «Vortex», позволяет извлечь всю энергию и направить её на нагрев большого количества камней. Ферингер, это печь для Русской Бани, она качественно прогреет как маленькую, так и самую большую парную.