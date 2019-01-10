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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.01.2019
              277

              Диск алмазный отрезной сегментный ф 115х22,2 мм, тонкий, сухое резание MATRIX Professional

              Телефон
              +73512672059
              Продавец
              Центр Промышленного Оборудования
              0
              Описание товара
              Данная линейка алмазных отрезныхдисков выполнена по технологии ускоренного горячего прессования.Новаятехнология позволила добиться отличных режущих свойств при значительномснижении затрат на производство.Однородная по плотности и составу металлическаясвязка обеспечивает хорошее самозатачивание диска, увеличивая егопроизводительность.За счет надежного сцепления связки с алмазом, алмазвырабатывает свой ресурс до конца, это значительно повышает общую стойкостьинструмента.Малая толщина диска обеспечивает меньшие нагрузки наэлектроинструмент, он режет быстрее и качественнее.
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