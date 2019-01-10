Диск алмазный отрезной сегментный ф 115х22,2 мм, тонкий, сухое резание MATRIX Professional

Описание товара

Данная линейка алмазных отрезныхдисков выполнена по технологии ускоренного горячего прессования.Новаятехнология позволила добиться отличных режущих свойств при значительномснижении затрат на производство.Однородная по плотности и составу металлическаясвязка обеспечивает хорошее самозатачивание диска, увеличивая егопроизводительность.За счет надежного сцепления связки с алмазом, алмазвырабатывает свой ресурс до конца, это значительно повышает общую стойкостьинструмента.Малая толщина диска обеспечивает меньшие нагрузки наэлектроинструмент, он режет быстрее и качественнее.