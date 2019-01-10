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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.01.2019
              49

              Круг отрезной по металлу+нерж, 125 х 2,5 х 22 мм, ПРЕМИУМ (Луга) Россия

              Телефон
              +73512672059
              Продавец
              Центр Промышленного Оборудования
              0
              Описание товара
              Круг отрезной армированный изготовлен из электрокорунда нормального марки 14А на основе бакелитовой связки с армированием. Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для резки деталей из конструкционных и нержавеющих сталей.
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