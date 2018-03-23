Гостиничный номер

Описание товара

Наш небольшой Бизнес отель «Red-Hotel», предлагает Вам номера, оформленные в современном стиле - дизайн в спокойных тонах, качественная и удобная мебель, современная европейская сантехника. В номере вы найдете все необходимые бытовые приборы: фен, холодильник, LCD-телевизор, сейф. Кроме того, сеть Wi-Fi отеля дает доступ в интернет из каждого номера. Неоспоримым преимуществом является месторасположение. Отель находится в тихом центре города, в четырёх минутах ходьбы от Метро Заельцовская, по соседству с ТЦ «Роял Парк».