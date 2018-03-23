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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.03.2018
              2 500

              Гостиничный номер

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +73833806696
              Ключевые слова:
              гостиница, отель, ночлег
              Продавец
              Red Hotel
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              Описание товара

              Наш небольшой Бизнес отель «Red-Hotel», предлагает Вам номера, оформленные в современном стиле - дизайн в спокойных тонах, качественная и удобная мебель, современная европейская сантехника. В номере вы найдете все необходимые бытовые приборы: фен, холодильник, LCD-телевизор, сейф. Кроме того, сеть Wi-Fi отеля дает доступ в интернет из каждого номера. Неоспоримым преимуществом является месторасположение. Отель находится в тихом центре города, в четырёх минутах ходьбы от Метро Заельцовская, по соседству с ТЦ «Роял Парк».

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