Laurent Mazzone Black Oud 100 ml Extrait De Parfum

- До адреса 300 рублей в пределах MКАД
Есть самомывоз
Доставка по России:
- Почтой России
- Транспортными компаниями
Ищем оптовиков в регионах России. Опт от 5 штук (разных)
Пишите на вотсапп 8 903 614 86 48
Black Oud LM Parfums &ndash это аромат для мужчин, принадлежит к группе ароматов восточные древесные. Black Oud выпущен в 2012. Верхние ноты: Мускатный орех, Тмин и Ладан ноты сердца: Уд и Лабданум ноты базы: Сандал, Белый кедр, Цивет, Кастореум, Ваниль
- До адреса 300 рублей в пределах MКАД
Есть самомывоз
Доставка по России:
- Почтой России
- Транспортными компаниями
Ищем оптовиков в регионах России. Опт от 5 штук (разных)
Пишите на вотсапп 8 903 614 86 48