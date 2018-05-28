Laurent Mazzone Black Oud 100 ml Extrait De Parfum

Описание товара





- До адреса 300 рублей в пределах MКАД

Есть самомывоз

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- Почтой России

- Транспортными компаниями

Ищем оптовиков в регионах России. Опт от 5 штук (разных)

Пишите на вотсапп 8 903 614 86 48

























































































































































































































































































































































Black Oud LM Parfums &ndash это аромат для мужчин, принадлежит к группе ароматов восточные древесные. Black Oud выпущен в 2012. Верхние ноты: Мускатный орех, Тмин и Ладан ноты сердца: Уд и Лабданум ноты базы: Сандал, Белый кедр, Цивет, Кастореум, Ваниль

- До адреса 300 рублей в пределах MКАД

Есть самомывоз

Доставка по России:

- Почтой России

- Транспортными компаниями

Ищем оптовиков в регионах России. Опт от 5 штук (разных)

Пишите на вотсапп 8 903 614 86 48































































































































































































































































































































































































