Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 06.01.2019
              0

              Товары для уборки и благоустройства

              Телефон
              8(800)7004480
              Продавец
              Чистим
              0
              Описание товара

              Интернет-магазин
              Чистим предлагает широкий выбор
              уборочного оборудования по выгодным
              ценам с доставкой в любой населенный
              пункт РФ. Выгодные покупки, удобные
              формы оплаты для физических и юридических
              лиц, обращайтесь, поможем выбрать! В
              нашем каталоге вы найдете:


              Поломоечные
              машины


              Полотеры


              Подметальные
              машины


              Бытовые
              пылесосы


              Пылесосы
              сухой чистки


              Пылеводососы


              Ковровые
              экстракторы


              Парогенераторы


              Пеногенераторы


              Аппараты
              высокого давления


              Бытовые
              минимойки


              И еще более
              20000 товаров для чистоты и благоустройства.
              Консультации по телефонам:


              8 (800) 700-44-80
              (по России звонок бесплатный)


              8 (499) 130-27-90
              (для клиентов в Москве)


              Звоните!




              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store