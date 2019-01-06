Товары для уборки и благоустройства

Описание товара

Интернет-магазин

Чистим предлагает широкий выбор

уборочного оборудования по выгодным

ценам с доставкой в любой населенный

пункт РФ. Выгодные покупки, удобные

формы оплаты для физических и юридических

лиц, обращайтесь, поможем выбрать! В

нашем каталоге вы найдете:





Поломоечные

машины





Полотеры





Подметальные

машины





Бытовые

пылесосы





Пылесосы

сухой чистки





Пылеводососы





Ковровые

экстракторы





Парогенераторы





Пеногенераторы





Аппараты

высокого давления





Бытовые

минимойки





И еще более

20000 товаров для чистоты и благоустройства.

Консультации по телефонам:





8 (800) 700-44-80

(по России звонок бесплатный)





8 (499) 130-27-90

(для клиентов в Москве)





Звоните!









