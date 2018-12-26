Участок 4 Га, сельскохозяйственного назначения, ЛПХ, д. Кисегач, Каслинский район

Описание товара

Земельный участок площадью 4 Га, сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, Челябинская область, Каслинский район, д. Кисегач. Удачное месторасположение участка в непосредственной близости от группы озер, до озера Большие Аллаки 250 метров. Отличная транспортная доступность, наличие технической возможности электроснабжения и водоснабжения. Участок удобно расположен рядом с асфальтированной дорогой, с хорошим подъездом, от Екатеринбурга 100 км по Челябинскому тракту. Земельный участок отлично подойдет для Крестьянско-фермерского хозяйства, оформление субсидий для КФХ — бонус при покупке участка, есть возможность увеличения площади.