Коврик с подогревом 60X80 Теплый Коврик

Описание товара

Электроковрик для обогрева1.Согреет ваши ноги на работе и дома.2.Быстро и бережно высушит вашу одежду, эффективен для сушки любой одежды из деликатных тканей, изделий из натуральной кожи и шерсти.3.Быстро и бережно высушит (не пересушивая) вашу обувь.4.Идеально подойдёт для животных, кошек (особенно сфинксов), собак, черепах, мини поросят, сурикатов, хорьков, беременных или больных животных!------------------------------------------------------------------------------------------------Характеристики:Размеры 60*80 смКачественное ковровое покрытие прорезинено, легко чиститсяТемпература подогрева 40'Потребляемая мощность 70 ВтДлина шнура 160смНагревательный элемент - Инфракрасная греющая пленка производства Южной Кореи Может работать 24 ч. без отключенияГарантия на греющий элемент 12 мес.* Не запирать тепло!Во избежании перегрева не рекомендуется ставить на коврик ножки стульев, мебель, посторонние предметы.