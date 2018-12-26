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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              4 450

              Мобильный теплый пол 100250

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Мобильный теплый пол под ковер.Легко можно взять с собой свернуть и развернуть в любом месте, на работе, на даче.Положить под ноги, под тонкий ковер (легко пропускающий тепло). Повесить на стену или потолок.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО-ДВУХ ДНЕЙ*Возможно изготовление по индивидуальным размерамХарактеристики:Мобильный теплый пол легко сворачивается в рулонГреющая пленка производства Южной КореиШнур 1.7мФольгированная теплоизоляцияНапряжение 220ВМощность 220Вт на 1м"Температура 36-40"С (так же эффект солнца - нагревает предметы)Гарантия 12мес**По желанию можно использовать розеточный терморегулятор Terneo rz (приобретается отдельно)***Не запирать тепло:Не ставить на поверхность мебель, предметы (стулья,кастрюли,ведра и т д)
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