Мобильный теплый пол под ковер 5075

Описание товара

Переносной теплый полМобильный теплый пол под ковер 50/75Легко можно взять с собой свернуть и развернуть в любом месте, на работе, на даче.Положить под ноги, под тонкий ковер (легко пропускающий тепло). Повесить на стену или потолок.--------------------------------------------------------------------------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО-ДВУХ ДНЕЙ*Возможно изготовление Мобильного теплого пола под ковер по индивидуальным размерам--------------------------------------------------------------------------------------Характеристики Мобильного теплого пола:Коврик легко сворачивается в рулон.Греющая пленка производства Южной КореиШнур 1.7м.Фольгированная теплоизоляцияНапряжение 220ВМощность 110 Вт на 1 м п Температура на поверхности 40* (так же эффект солнца - нагревает предметы)Время работы: КруглосуточноГарантия 12 мес**По желанию можно использовать розеточный терморегулятор Terneo rz (приобретается отдельно)***Не запирать тепло:Не ставить на поверхность мебель, предметы (стулья,кастрюли,ведра и т д)