Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              227

              Пленочный электрический теплый пол (Инфракрасный)

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Пленочный теплый пол Suninus представляет собой полимерную пленку (толщина 0,4 мм), которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм). В качестве излучателя выступает углеродная (карбоновая) паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 В. Термопленка подходит как для дополнительного обогрева жилых помещений, так и для основного (тогда пленку монтируют на пол, стены, линолеум,ламинат) Преимущества SuninusПреимуществом инфракрасного теплого пола Suninus является его рентабельность, высокая эффективность (удельная мощность тепловыделения — 180 Вт/ м²) Сверхтонкая пленка делает процесс монтажа максимально простым, а также мобильным (при необходимости, пленка демонтируется и устанавливается в другом месте,не требует стяжки). Безопасность SuninusИнфракрасный пленочный теплый пол Suninus безопасен в эксплуатации и благоприятно влияет на здоровье человека. Вся продукция проходит контроль качества и соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям нормативных документов. Товар сертифицирован Состав комплекта SuninusКаждый комплект пленочного теплого пола поставляется со всем необходимым для монтажа: Инфракрасная пленкаКлеммыБитумный скотчПаспорт и инструкция по монтажуДля поддержания комфортной температуры и экономии электроэнергии не забудьте выбрать терморегулятор
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store