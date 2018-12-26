Пленочный электрический теплый пол (Инфракрасный)

Описание товара

Пленочный теплый пол Suninus представляет собой полимерную пленку (толщина 0,4 мм), которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм). В качестве излучателя выступает углеродная (карбоновая) паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 В. Термопленка подходит как для дополнительного обогрева жилых помещений, так и для основного (тогда пленку монтируют на пол, стены, линолеум,ламинат) Преимущества SuninusПреимуществом инфракрасного теплого пола Suninus является его рентабельность, высокая эффективность (удельная мощность тепловыделения — 180 Вт/ м²) Сверхтонкая пленка делает процесс монтажа максимально простым, а также мобильным (при необходимости, пленка демонтируется и устанавливается в другом месте,не требует стяжки). Безопасность SuninusИнфракрасный пленочный теплый пол Suninus безопасен в эксплуатации и благоприятно влияет на здоровье человека. Вся продукция проходит контроль качества и соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям нормативных документов. Товар сертифицирован Состав комплекта SuninusКаждый комплект пленочного теплого пола поставляется со всем необходимым для монтажа: Инфракрасная пленкаКлеммыБитумный скотчПаспорт и инструкция по монтажуДля поддержания комфортной температуры и экономии электроэнергии не забудьте выбрать терморегулятор