Описание товара

Греющий кабель для водопровода GWS 30-2 мощность 30 вт GWS– кабели служат превосходной защитой труб от замерзания. Примечание: Кабель GWS 30-2 (N - не экранированный) производится без заземляющего экрана, поэтому установка кабеля возможна только на металлическую трубу с обязательным условием заземления этой трубы и установки УЗО с током отсечки 30 mA. Состав: Медный провод Саморегулируемая проводящая основа Модифицированная полиолефиновая оболочка Оплетка из луженой меди Модифицированная полиолефиновая оболочка Кабели могут применяться как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Мощность 30 Вт на метр погонный. .