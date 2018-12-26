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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              150

              Греющий кабель для водопровода GWS 30 2

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Греющий кабель для водопровода GWS 30-2 мощность 30 вт GWS– кабели служат превосходной защитой труб от замерзания. Примечание: Кабель GWS 30-2 (N - не экранированный) производится без заземляющего экрана, поэтому установка кабеля возможна только на металлическую трубу с обязательным условием заземления этой трубы и установки УЗО с током отсечки 30 mA. Состав: Медный провод Саморегулируемая проводящая основа Модифицированная полиолефиновая оболочка Оплетка из луженой меди Модифицированная полиолефиновая оболочка  Кабели могут применяться как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Мощность 30 Вт на метр погонный. .
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