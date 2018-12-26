Греющий кабель для водопровода HEATWAY 24ASH2

Описание товара

Кабель нагревательный модификации 24ASH2 производства Южная Корея предназначен для наружного обогрева водопроводных труб диаметром свыше 32 мм в холодное время года. Основу данного изделия составляют две токопроводящие жилы и матрица, которая обеспечивает саморегулирование греющего кабеля за счёт изменения сопротивления . Защитная экранирующая оплетка и проводник заземления в продукте отсутствуют. Но надлежащий уровень безопасности обеспечивается применением высококачественных изоляционных материалов. Наружная оболочка нагревательного кабеля 24ASH2 позволяет использовать изделие при 100% влажности. Удельная мощность отопительной системы на основе данной модификации кабеля – 24 Ватт на каждый погонный метр. Это дает возможность применять продукт в качестве основного источника тепла (при должном уровне организации теплоизоляции помещения) либо как дополнительный теплогенерирующий элемент – для подогрева полов, предотвращения замерзания участков инженерных систем (водоснабжающих, канализационных коммуникаций), находящихся в неотапливаемых помещениях. Подключение кабеля 24ASH2 рекомендуется осуществлять через автоматы токовой защиты и дифференциальные реле.