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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              140

              Греющий кабель для водопровода HEATWAY 24ASH2

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Кабель нагревательный модификации 24ASH2 производства Южная Корея предназначен для наружного обогрева водопроводных труб диаметром свыше 32 мм в холодное время года. Основу данного изделия составляют две токопроводящие жилы и матрица, которая обеспечивает саморегулирование греющего кабеля за счёт изменения сопротивления . Защитная экранирующая оплетка и проводник заземления в продукте отсутствуют. Но надлежащий уровень безопасности обеспечивается применением высококачественных изоляционных материалов. Наружная оболочка нагревательного кабеля 24ASH2 позволяет использовать изделие при 100% влажности. Удельная мощность отопительной системы на основе данной модификации кабеля – 24 Ватт на каждый погонный метр. Это дает возможность применять продукт в качестве основного источника тепла (при должном уровне организации теплоизоляции помещения) либо как дополнительный теплогенерирующий элемент – для подогрева полов, предотвращения замерзания участков инженерных систем (водоснабжающих, канализационных коммуникаций), находящихся в неотапливаемых помещениях. Подключение кабеля 24ASH2 рекомендуется осуществлять через автоматы токовой защиты и дифференциальные реле.
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