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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              255

              Греющий кабель для водопровода внутри трубы HEATWAY ECO 13MSH2 CR

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Греющий кабель внутри трубы экранированныйСаморегулирующийся кабельСаморегулирующийся кабель Heatway ECO предназначен для защиты трубопроводов и резервуаров от замерзания. Кабель выделяет тепло благодаря работе полупроводниковой матрицы, характеризующейся положительным температурным коэффициентом. Его особенностью является то, что в зависимости от окружающей температуры кабель автоматически регулирует теплоотдачу. Покрытие из пищевого полиэтилена поверх луженой медной оплетки защищает кабель от агресcивной от внешней среды.Саморегулирующийся кабель для установки в трубу.Максимальная поддерживающая температура - 65 СМаксимальная температура воздействия - 85 СПровода питания - 16 скрученных медных жил 0,8мм2Напряжение - 208-277 ВИзоляция проводника - пищевой полиэтиленНоминальная мощность на выходе - 13 Вт/м при 10 ССтрана - Ю.КореяТ-рейтинг - Т6Размеры - 7,9 х 5,6 ммВес - 7,5 кг/100мМин. радиус сгиба - 25 ммСвойства саморегулирующегося кабеля Heatway ECO: Саморегулирующийся кабель стоек к ультрафиолету. Может контактировать с питьевой водой и применяться для прокладки внутри труб. Саморегулирующийся кабель Heatway ECO имеет  гигиенический сертификат. Длительный срок эксплуатации. Саморегулирующийся кабель проходит обработку при повышенной температуре в процессе отжига, данная обработка обеспечивает работу саморегулирующегося кабеля в течение длительного времени без потерь теплоотдачи. Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству саморегулирования кабель потребляет минимальное количество электроэнергии. Отличная теплостойкость. Для обработки матрицы и внешней оболочки саморегулирующегося кабеля используется технология радиационного сшивания, которая позволяет добиться такого же уровня термоусадки, как и у сшитого полиэтилена. Саморегулирующийся кабель возможно нарезать любой длины. Полупроводниковая матрица состоит из параллельного соединения частиц графита, что позволяет нарезать кабель на участки любой длины.
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