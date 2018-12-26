Коврик с подогревом для ног 50X75 Теплый Коврик

Описание товара

Инфракрасный греющий коврикКоврик с подогревом для ног 50X75"Теплый Коврик"1.Согреет ваши ноги на работе и дома.2.Быстро и бережно высушит вашу одежду, эффективен для сушки любой одежды из деликатных тканей, изделий из натуральной кожи и шерсти.3.Быстро и бережно высушит (не пересушивая) вашу обувь.4.Идеально подойдёт для животных, кошек (особенно сфинксов), собак, черепах, мини поросят, сурикатов, хорьков, беременных или больных животных!5.Может так же применяться для обогрева террариумов.------------------------------------------------------------------------------------------------Характеристики Коврика с подогревом для ног 50X75"Теплый Коврик":Нагревательный элемент - Инфракрасная греющая пленка производства Южной Кореи Фольгированная теплоизоляция (снизу)Температура подогрева 40'Потребляемая мощность 70 ВтМожет работать 24 ч. без отключенияГарантия на греющий элемент 12 мес.