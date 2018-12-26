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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.12.2018
              650

              Коврик с подогревом для террариума, рептилий 50см30см

              Телефон
              +7(812)9430321
              Продавец
              Тональ
              0
              Описание товара
              Греющий коврикКоврик с подогревом для террариума, рептилий 50см/30смИдеально для обогрева террариумов, ящериц, змей, черепах, улиток, цыплят, мелкой птицы, хомячков, мышей и т.д.Возможные размеры Коврика с подогревом для террариума, рептилий 30/50 -- 650 р. ( 27,5Вт )50/50 --- 850 ( мощность 55Вт )50/75 --- 1000 (мощность 82.5Вт )50/100 --- 1250 (мощность 110Вт )25/80 --- 950p30/100 -- 1100 р. ( 55Вт )Характеристики:Инфракрасная греющая пленка производства Южной КореиФольгированная подложка (теплоизоляция)Шнур 1,7 мТемпература 40* постоянная***Обязательным условием использования является требование - не запирать тепло! т е не ставить террариум прямо на коврик!Подложив коврик под террариум и поставить его на небольшие пластиковые или деревянные подставки высотой не менее 1 см, можно избежать перегрева коврика и достигнуть оптимальной температуры внутри, проверив градусником.
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