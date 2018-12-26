Коврик с подогревом для ног 60X40 Теплый Коврик

Описание товара

Инфракрасный согревающий коврикКоврик с подогревом для ног 60X40"Теплый Коврик"1.Согреет ваши ноги на работе и дома.2.Быстро и бережно высушит вашу одежду, эффективен для сушки любой одежды из деликатных тканей, изделий из натуральной кожи и шерсти.3.Быстро и бережно высушит (не пересушивая) вашу обувь.4.Идеально подойдёт для животных, кошек (особенно сфинксов), собак, черепах, мини поросят, сурикатов, хорьков, беременных или больных животных!5.Может так же применяться для обогрева террариумов.------------------------------------------------------------------------------------------------Характеристики Коврика с подогревом для ног 60X40"Теплый Коврик":Размеры 60*40 смКачественное ковровое покрытие прорезинено, легко чиститьсяНагревательный элемент - Инфракрасная греющая пленка производства Южной Кореи Фольгированная теплоизоляцияТемпература подогрева 40'Потребляемая мощность 27 ВтМожет работать 24 ч. без отключенияГарантия на греющий элемент 12 мес.* Не запирать тепло!Во избежании перегрева не рекомендуется ставить на коврик ножки стульев, мебель, предметы.