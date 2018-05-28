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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.05.2018
              999

              Беспроводной набор KMROK-0200U BLACK Dialog Katana RF 24G - USB

              Телефон
              +79039272447
              Продавец
              Xiaomi-Pronet
              0
              Описание товара

              Общие характеристики Комплектация клавиатура + мышь Назначение настольный компьютер Тип беспроводной связи радиоканал Интерфейс подключения USB Цвет черный Трекбол нет Клавиатура Конструкция классическая Цифровой блок есть Тип мембранная Беспроводная связь есть Островная клавиатура да Ультратонкий дизайн есть Количество клавиш 104 Источник питания клавиатуры 2xAAA Размеры (ШxВxГ) 390x12x115 мм Мышь Тип оптическая светодиодная Беспроводная связь есть Дизайн для правой и левой руки Колесо прокрутки есть Количество клавиш 3 Разрешение оптического сенсора 800 dpi Источник питания мыши 1xAAA

              Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

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