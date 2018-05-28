Квадрокоптер Syma X5 без камеры, новая версия

Описание товара

Радиоуправляемый квадрокоптер Syma X5 – это не маленькая жужжалка, эта модель имеет габариты 32 см и идеально подходит для начинающих пилотов..

Благодаря встроенной шести осевой системе стабилизации и обтекаемой конструкции фюзеляжа Syma X5 одинаково хорошо летает как в помещении, так и на открытом воздухе. Полнофункциональная четырехканальная аппаратура позволяет управлять квадрокоптером во всех направлениях и выполнять кульбиты на 360 градусов. Яркие светодиоды обеспечивают безопасность полетов в темное время суток и заставляют окружающих поверить в НЛО!

LiPo аккумулятор квадрокоптера Syma X5 заряжается от компьютера через USB кабель. Современная радиоаппаратура 2,4 ГГц гарантирует большее расстояние управления, улучшенную помехоустойчивость и обладает малым энергопотреблением. При желании Syma X5 может поднять (приобретаемую дополнительно) камеру. Эта модель за доступную цену принесет вам массу незабываемых эмоций!

6-и осевая система стабилизации Полнофункциональный 4-х канальный пульт управления 2.4ГГц Кульбиты на 360 градусов Эффектные светодиоды Зарядка через USB кабель Выпускается в различных вариантах окраски Тех. характеристики:

Размеры: 31х31 см Высота: 8 см Аккумулятор: LiPo 3.7В, 500мАч Время зарядки: около 100 минут Время полета: приблизительно 7 минут Комплект поставки:

Квадрокоптер Syma X5 Передатчик 2,4 ГГц LiPo аккумулятор 3.7В, 500мАч USB кабель для зарядки Комплект запасных пропеллеров Защита пропеллеров