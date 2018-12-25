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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              255

              Светорассеивающий полистирол с тиснением Пин спот

              Телефон
              +74959845556
              Продавец
              ПОЛИМЕРХОЛДИНГ
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              Описание товара
              Лист светотехнический (светорассеиватель)Тиснение: Пин-спотРазмер: 590*590ммМатериал: ПолистиролСветопропускаемость: 80-85%Температур эксплуатации: от 75°до -40°С.Производство: ИзраильНа данный момент широко распространено использование светотехнических листов в производстве осветительных приборов, бытового и промышленного назначения, в качестве рассеивателея для встраиваемых или накладных светодиодных ламп, защитных плафонов для светильников, а так же светотехнический лист активно применяется для декора, в производстве мебели, дверей (вместо стекла) и т.д. Существует несколько типов светотехнических листов – прозрачные и матовые, так же могут иметь поверхность - гладкую(опал), и рифленую, с графическим теснением «Фактурный полистирол», такие как: призма, микропризма, колотый лед, манка, сота, пин-спот. Выполнен светотехнический лист экструзионным методом, из полимерного материала - Полистирола общего назначения (GPPS - general purpose polystyrene). Почему же полистирол является столь популярным материалом, применяемым в производстве светотехнических изделий? Во-первых, немаловажным фактором такого широкого применения этого материала является простота изготовления. Лист светотехнический из полистирола гораздо дешевле, чем аналогичные изделия из других материалов. Во-вторых, нужно отметить, что листы светотехнические из этого пластика очень технологичны и безопасны. При их изготовлении из производственного процесса исключается этап отжига, но при этом материал сохраняет требуемую жесткость. Продажа от одного листаДоставка во все регионыИмеется возможность заказа листов по индивидуальному размеруГарантируем точность резки листа Вашего размераГибкая система скидок
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