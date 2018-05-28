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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.05.2018
              6 000

              Квадрокоптер Syma X8SW с FPV трансляцией Wi Fi и барометр

              Телефон
              +79535861402
              Продавец
              PROACTION24
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              Описание товара

              Syma X8SW - новинка конца 2016 года, квадрокоптер с камерой и функцией трансляции видео в режиме реального времени на смартфон (FPV), с барометром и возможностью автовзлета и авто посадки.

              Особенности модели Syma X8SW: Квадрокоптер с камерой 1 MPx FPV-трансляция видео на смартфон Установлен барометр для удержания высоты Автовзлет и автопосадка одним нажатием Наличие режима Headless Mode Аккумулятор в уникальном форм-факторе Удобная кнопка включения квадрокоптера на корпусе Квадрокоптер способен выполнять флипы и перевороты 3600 в воздухе Обновленный дизайн самой модели и пульта управления Защита пропеллеров в комплекте Модель подходит для установки экшн-камер

              Спецификация: габариты модели: 50х50х19 см время зарядки: около 150 минут дальность полета: около 100 метров частота управления: 2.4Gкамера: 1 мп фото / видео 720p трансляция видео: Wi-Fi на смартфон время полета 10-15 минут тип аккумулятора: LiPo 7.4V 2000mAh

              В комплекте: модель квадрокоптера Syma X8SW WiFi 720p камера пульт управления 2.4GHz (4 батарейки в пульт в подарок) аккумулятор 7.4V 2000mAh Li-po зарядное устройство карта памяти картридер комплект запасных пропеллеров защита пропеллеров отвертка крепление для смартфона инструкция

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