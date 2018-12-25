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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              5 400

              Сотовый поликарбонат Novoglass 821006000 мм

              Телефон
              +74959845556
              Продавец
              ПОЛИМЕРХОЛДИНГ
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              Описание товара
              Сотовый поликарбонат представляет собой панели, обладающие повышенной степенью прозрачности, слои которых соединены продольными ребрами жесткости разной формы. Воздушная прослойка в панелях сотового поликарбоната – великолепный теплоизолятор, (экономия энергии в 30%). В основном сотовый поликарбонат используют для возведений конструкций, т.к. гибкость листов делает их идеальным материалом для покрытия сооружений сложной геометрической формы. Технические характеристики:1. Высокая ударная прочность (превышает прочность ПВХ в 8 раз, стекла – в 200 раз)
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